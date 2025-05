Altos diplomatas de EUA e China discutem temas de 'interesse mútuo'

Os dois funcionários "discutiram uma ampla gama de temas de interesse mútuo e coincidiram na importância de manter abertas as linhas de comunicação", declarou a porta-voz do Departamento de Estado americano, Tammy Bruce, em comunicado emitido nesta quinta.

Em um comunicado publicado na manhã de sexta-feira na China (noite de quinta no Brasil), o Ministério das Relações Exteriores de Pequim afirmou que Ma e Landau "trocaram pontos de vista sobre as relações entre China e Estados Unidos e temas importantes de interesse comum".

"Ambas as partes concordaram em manter a comunicação", acrescentou.

Após a posse do presidente americano Donald Trump em janeiro, Washington impôs tarifas radicais sobre as importações de produtos chineses como parte de uma ofensiva comercial que sacudiu os mercados e as cadeias de suprimentos a nível global.