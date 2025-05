Aliança Democrática vence eleições em Portugal sem maioria no Congresso e apoio ao Chega cresce

O partido de centro-direita Aliança Democrática venceu as eleições gerais em Portugal neste domingo, 18, mas não conseguiu garantir a maioria no Parlamento e caminhava para tomar posse como um governo minoritário pela segunda vez em um ano, em meio a um aumento no apoio a um partido populista de extrema direita. A terceira eleição geral de Portugal em três anos frustrou as esperanças de que o pleito pudesse colocar um fim ao pior período de instabilidade política em décadas no país da União Europeia.