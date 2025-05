Aliança Democrática, de centro-direita, vence eleições legislativas de Portugal

Mesmo com vitória da Aliança Democrática, Luís Montenegro precisa ser nomeado pelo presidente para se manter no cargo de primeiro-ministro.

A coligação Aliança Democrática (AD) venceu as eleições legislativas de Portugal neste domingo (18). O grupo, liderado pelo atual primeiro-ministro, Luís Montenegro recebeu 32,10% dos votos e terá 89 representantes no parlamento português.

Até as 21h deste domingo (18), 99,23% dos votos haviam sido contabilizados, restando apenas apurar o resultado de 24 consulados.

A Aliança Democrática é composta pelo Partido Social Democrata (PSD), de centro-direita, e o Centro Democrático Social Partido Popular (CDS-PP), conservador. Mesmo com a vitória, a AD não conquistou maioria no parlamento . Além disso, o resultado não reelege Montenegro automaticamente ao posto de premiê. Para isso, ele precisa ser nomeado pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa , que deve consultar os partidos que terão representatividade na Assembleia da República.

No discurso de vitória, conforme o jornal português Diário de Notícias, Montenegro reforçou suas intenções de se manter no cargo de primeiro-ministro . Ele também pediu diálogo e "sentido de estado" para a oposição garantir uma legislatura de quatro anos. Além disso, defendeu a regularização da imigração e estímulos à produtividade baseados em meritocracia .

Com os votos dos consulados, a disputa pelo segundo lugar ainda está em aberto. O Partido Socialista, de centro-esquerda, recebeu apoio de 23,38% dos portugueses e ficou em segundo lugar, um dos piores resultados da história da legenda. Já o Chega, que representa a direita nacionalista, obteve 22,56% dos votos e ainda alimenta esperanças de conquistar o segundo lugar com o voto do Exterior.