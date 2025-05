Alemanha anuncia envio de mísseis para reforçar defesa da Ucrânia

A Alemanha vai financiar a produção de mísseis de longo alcance e de um "número considerável" de satélites da Starlink, de Elon Musk, para a Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira (28) o chanceler alemão, Friedrich Merz. Segundo ele, os dois países também avaliam uma produção conjunta de mísseis Taurus. As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa após encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyi, em Berlim.

Zelenski disse ainda querer ter uma conversa "franca" com seus parceiros sobre a participação da Ucrânia na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Se a Ucrânia não estiver presente na cúpula da Otan, isso será uma vitória de Putin, mas não sobre a Ucrânia, e sim sobre a Otan", afirmou.