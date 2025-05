Alckmin se encontra com papa Leão XIV e entrega convite para a COP30, em Belém

Evento irá ocorrer em novembro em Belém, no Pará. Vatican News / Reprodução

Após a celebração da missa inaugural do seu pontificado, neste domingo (18), na Praça São Pedro, o papa Leão XIV cumprimentou líderes de diversas nações. No encontro com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, recebeu dele uma carta do presidente Lula o convidando para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em novembro em Belém, no Pará.

Na última quinta-feira (15), o cardeal dom Jaime Spengler, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), já havia conversado com Leão XIV sobre ações que o órgão pretende realizar na COP30 junto com o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam).

O combate às mudança climáticas deve ser uma das prioridades do papado de Leão XIV, dando continuidade ao legado de Francisco, seu antecessor. O argentino, inclusive, chegou a confirmar presença na COP28, realizada em 2023 em Dubai, mas precisou cancelar a viagem para os Emirados Árabes Unidos por causa de uma infecção pulmonar.

O encontro de Alckmin com o papa neste domingo durou poucos segundos. A transmissão não permitiu ouvir as palavras trocadas entre os dois. Além de entregar a carta ao novo pontífice, Alckmin beijou sua mão.

No sábado (17), o vice-presidente informou ter se encontrado com cardeais brasileiros e com o arcebispo Paul Richard Gallagher, que cuida das relações internacionais da Santa Sé.