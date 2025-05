África do Sul rechaça acusações de 'genocídio' contra brancos

A África do Sul não enfrenta um "genocídio" de brancos e as afirmações de que a maioria das vítimas de assassinatos em fazendas são dessa cor representam uma distorção das estatísticas, declarou o ministro de Polícia nesta sexta-feira (23).

A teoria conspiratória do genocídio é "totalmente infundada e completamente carente de provas", afirmou Senzo Mchunu, rejeitando as acusações de Donald Trump, que voltou a dizer na quarta-feira, durante conversas com o presidente Cyril Ramaphosa, que "milhares" de agricultores brancos foram assassinados.

Durante as conversas de quarta-feira no Salão Oval, Trump mostrou um vídeo e artigos que pretendiam apoiar suas acusações de "perseguição" e que a AFP verificou, encontrando diversos erros.

Os números registrados entre janeiro e março mostraram uma diminuição de 12% no número de assassinatos em comparação com o mesmo período do ano anterior, com 5.727 pessoas assassinadas em um país com mais de 64 milhões de habitantes.