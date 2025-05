Acidente rodoviário deixa 21 mortos no centro de México

Ao menos 21 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas nesta quarta-feira (14) devido a um violento acidente rodoviário envolvendo um trailer e um ônibus de passageiros no estado de Puebla, no centro do México, informaram autoridades.

"No acidente estiveram envolvidos três veículos, com um saldo preliminar de 18 mortos no local e mais três que perderam suas vidas no hospital", disse a jornalistas o secretário de Governo (Interior) de Puebla, Samuel Aguilar.