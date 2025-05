Queda de avião de pequeno porte em área residencial provoca mortes na Califórnia

A queda de um avião particular de pequeno porte provocou mortes em um bairro residencial de San Diego, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) o avião caiu por volta das 3h45min (horário local), atingindo mais de 10 casas e incendiando veículos no local.

A polícia da cidade afirmou que houve "vários mortos" por conta da queda. No entanto, não especificou o número de vítimas, que seriam os passageiros da aeronave, uma Cessna 550, e não dos veículos ou moradores das casas danificados no acidente.

— Esta é uma tragédia e nos solidarizamos com os afetados. Continuaremos presentes e garantiremos que as famílias afetadas, que estão sem acesso às suas casas, recebam o apoio adequado até que possam retornar — disse o prefeito de San Diego, Todd Gloria, em uma coletiva de imprensa.

O avião particular, registrado no Centro-Oeste, pode ter levado entre oito e 10 pessoas a bordo, incluindo o piloto, de acordo com as autoridades locais, que ainda não sabem o número exato de passageiros no momento do acidente.