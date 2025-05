A quatro dias do conclave, cardeais continuam com reuniões preparatórias

Faltando quatro dias para o início do conclave na quarta-feira, prevalece o suspense sobre quem ocupará o trono de São Pedro. Na manhã deste sábado (3), os cardeais se reuniram pela nona vez em uma "congregação geral".

Um total de 177 cardeais estavam presentes, disse Matteo Bruni, diretor do escritório de imprensa do Vaticano, em uma coletiva de imprensa.

No domingo, dia da missa, não haverá reunião. Na segunda-feira, duas congregações gerais se reunirão, a primeira às 09:00 e a segunda às 17:00, disse Bruni.

Nessas reuniões, que são realizadas no salão Paulo VI do Vaticano, os cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.