Zelensky diz que forças ucranianas 'continuam operações' na região russa de Kursk

O presidente Volodimir Zelensky garantiu neste domingo (27) que o exército ucraniano continua suas operações na região russa de Kursk, contradizendo o anúncio feito por Moscou no dia anterior de que as tropas russas haviam "libertado" completamente a área de fronteira.

Oficiais militares ucranianos rejeitaram no sábado as afirmações "falsas" do Estado-Maior do exército russo, denunciando a "propaganda" de Moscou.