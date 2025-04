Yoon Suk Yeol, de promotor estrela a presidente destituído por impeachment

Apesar da duração de apenas algumas horas na madrugada de 3 para 4 de dezembro, a suspensão da ordem civil e o envio de soldados ao Parlamento provocaram protestos gigantescos e reviveram traumas do não tão distante regime militar da Coreia do Sul.

"A destituição de Yoon reafirma a resistência da Coreia do Sul como democracia, mas também serve como recordação da fragilidade da democracia", disse Minseon Ku, pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Pesquisa Global William and Mary.

O conservador Partido do Poder Popular, que estava na oposição na época, o convenceu a disputar a presidência pela legenda. Yoon venceu as eleições de março de 2022 ao derrotar Lee Jae-myung, do Partido Democrata, mas com a menor margem de votos na história do país.