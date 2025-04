Xi Jinping começa visita à Malásia sob a sombra das tarifas de Trump

Com esta viagem, Xi tenta promover a China como uma alternativa estável aos Estados Unidos em meio à guerra comercial lançada por Trump. Ele já esteve no Vietnã e terminará sua jornada no Camboja.

"A China trabalhará com a Malásia (...) para combater as correntes subjacentes do confronto geopolítico (...), assim como as contracorrentes do unilateralismo e do protecionismo", escreveu Xi em um artigo publicado no jornal malaio The Star, nesta terça-feira.