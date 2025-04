Weinstein volta a ser julgado em Nova York após anulação da primeira condenação

A decisão do Tribunal de Apelações de Nova York, em abril de 2024, de anular a sentença anterior de 23 anos de prisão por motivos processuais foi um tapa na cara do movimento contra a violência sexual e as vítimas.

O julgamento, que pode durar até seis semanas na Suprema Corte de Manhattan, começa nesta terça-feira com a seleção do júri, que pode levar até cinco dias, de acordo com o juiz Curtis Farber.

Weinstein, 73 anos, espera que o caso seja "analisado com um novo olhar", quase oito anos após as investigações do The New York Times e da The New Yorker terem levado à sua queda e ao nascimento do movimento #MeToo, visto como uma forma de liberar muitas vítimas para se manifestarem contra o abuso sexual no local de trabalho.