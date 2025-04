Wall Street fecha semana agitada em alta

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (25), após uma semana agitada e com os investidores focados em dados econômicos e nos resultados trimestrais das empresas.

"A volatilidade foi tão grande esta semana que hoje, [os investidores] se contentam em apenas equilibrar as coisas", acrescentou.

Nos últimos dias, os mercados valorizaram o tom mais conciliador do presidente americano Donald Trump sobre a guerra comercial que ele lançou contra a China no início do mês.