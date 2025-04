Wall Street fecha em alta, aliviada por isenções tarifárias à tecnologia

A bolsa de Nova York fechou no azul nesta segunda-feira (14), aliviada pelo anúncio de uma isenção provisória das tarifas alfandegárias dos Estados Unidos sobre certos produtos tecnológicos e pela calma no mercado de títulos após várias sessões agitadas.

Em plena guerra comercial com a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou de tarifas, neste fim de semana, produtos de alta tecnologia como smartphones, notebooks e semicondutores.

Desde a semana anterior, os Estados Unidos taxam os produtos chineses com uma tarifa alfandegária de 145%, como parte de uma ampla ofensiva protecionista lançada no começo de abril, que provocou grande volatilidade nos mercados.

Pequim adotou represálias e no sábado elevou as tarifas cobradas dos Estados Unidos para 125%.

Posteriormente, o governo Trump relativizou afirmando que as isenções são "temporárias" e que ainda tem a intenção de impor tarifas sobre os produtos eletrônicos.

Trump disse que vai anunciar "no transcurso da semana" novas tarifas aos semicondutores que entram no país.

Além disso, "parte da extraordinária volatilidade no mercado do Tesouro americano diminuiu", o que apoia Wall Street, disse à AFP Christopher Low, da FHN Financial.