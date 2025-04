VTubers, divas digitais japonesas tentam conquistar o Ocidente

Em um espaço para show lotado em Hollywood, milhares de fanáticos estão em êxtase. Mas a estrela no palco não exite, ela é uma VTuber, fenômeno virtual criado no Japão para conquistar o mundo.

A cantora Mori Calliope, que ganha vida no palco mediante uma ilusão holográfica, representa uma nova geração de artistas muito reais que, no entanto, frente ao seu público, são 100% virtuais.

Essa diva digital de cabelo rosa pertence a uma agência de talentos com sede em Tóquio, que quer exportar seus VTubers para o mundo todo.

"Não gosto da maioria dos 'streamers', mas quando descobri os VTubers, achei que era a minha praia. Parecem personagens de 'anime', explica Luigi Galvan, um dos 4.000 fãs presentes no show em Los Angeles.

Durante as transmissões ao vivo desses ídolos em 2D, os espectadores fazem doações. Alguns gastam centenas de dólares para destacar suas mensagens e chamar a atenção de seu VTuber favorito.

"Há alguns anos acreditava que não, mas ultimamente sou mais otimista", explica à AFP a estrela, que conta com 2,5 milhões de inscritos no YouTube.

Calliope prefere as roupas pretas de estilo gótico, que contrastam com seu cabelo rosa.

Adotar um 'alter ego' significa que "as pessoas começam a te ver e a gostar de você pelo que você realmente é", para além da idade ou do físico, o que permite que os talentos dos VTubers - sejam músicos, jogadores ou narradores - se expressem plenamente, indica.

No Hollywood Palladium, a multidão agita varinhas luminosas rosas para animar Calliope, que faz seu show no exterior, organizada pela Hololive, uma marca gerida pela agência de VTubers, Cover Corp.

No YouTube, os personagens da Hololive acumulam no total 80 milhões de inscritos. Mas o domínio japonês pode enfrentar uma concorrência feroz por parte da Coreia do Sul, alerta Motoaki Tanigo, diretor-geral da Cover Corp.