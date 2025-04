Vítimas do acidente de helicóptero em Nova York comemoravam um aniversário

A família espanhola que morreu quando um helicóptero turístico caiu no Rio Hudson, em Nova York, estava comemorando um aniversário, disse uma autoridade local nesta sexta-feira (11).

Não houve sobreviventes no acidente, que ocorreu na quinta-feira. Um alto executivo da Siemens, sua esposa e seus três filhos, assim como o piloto, morreram. O helicóptero apresentou defeito e se desintegrou no ar antes de cair na água fria.

"Eles estavam comemorando o aniversário de 40 anos da mãe com um passeio de helicóptero ontem. As crianças tinham 11 anos ou menos", disse o prefeito de Jersey City, Steven Fulop.

Um parente está a caminho dos Estados Unidos para recuperar os corpos e as autoridades tentam agilizar sua entrega para a repatriação à Espanha, acrescentou Fulop no X.

Investigadores do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês) estavam no local nesta sexta-feira, mas um relatório conclusivo sobre o incidente é esperado apenas dentro de alguns meses.

Os corpos das seis vítimas, incluindo as três crianças, foram retirados da água, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, a repórteres na quinta-feira. Ele também descreveu o ocorrido como um "acidente trágico e de partir o coração".

A operadora da aeronave, que as autoridades disseram ser a New York Helicopter, ainda não comentou nem confirmou a identidade do piloto.