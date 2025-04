Verão de 2024 na Lapônia foi o mais quente dos últimos 2.000 anos

"A temperatura média no último verão na Lapônia [...] foi a mais alta, tanto com base em observações diretas desde o final do século XIX até agora, quanto nas chamadas 'observações indiretas' de anéis de árvores, a série mais longa das quais remonta a 2.000 anos", disse Mika Rantanen, pesquisador do Instituto Meteorológico Finlandês, à AFP.