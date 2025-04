Vazamento durante sessão de crioterapia provoca uma morte em Paris

O método, chamado de "terapia do frio", consiste em colocar uma pessoa durante 2 ou 3 minutos em cabines onde a temperatura fica abaixo de -110°C.

Uma funcionária da academia, nascida em 1996, faleceu no incidente. Outra pessoa, cliente do estabelecimento, nascida em 1991, foi hospitalizada em estado grave.

A Promotoria de Paris informou à AFP que a delegacia do distrito 11 abriu uma investigação, em conjunto com a inspeção do trabalho.