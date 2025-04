Vaticano publica foto do papa Francisco ao lado de rei Charles e Camilla

Papa Francisco recebeu o rei Charles e a rainha Camilla em uma audiência privada no Vaticano.

De volta ao Vaticano após cinco semanas internado para tratar uma pneumonia bilateral, na quarta-feira (9), o papa Francisco recebeu a visita do rei Charles e da rainha Camilla . Um registro da audiência privada foi compartilhado pela Santa Sé nas redes sociais nesta quinta-feira (10).

"Durante o encontro, o Papa teve a oportunidade de expressar seus votos a suas majestades por ocasião do aniversário de seu casamento e retribuiu Charles III os votos de uma rápida recuperação de sua saúde", anunciou o Vaticano em comunicado.

A audiência havia sido inicialmente cancelada devido à condição de saúde do pontífice argentino, que aos 88 anos se recupera das recentes complicações de saúde. A visita da realeza britânica ocorreu por volta do meio-dia.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que "Suas Majestades ficaram felizes que o Papa estivesse bem o suficiente para recebê-los — e por terem a oportunidade de compartilhar os seus melhores desejos pessoalmente".

Recuperação de Charles

Internação de Francisco

Acometido por graves problemas de insuficiência respiratória, o papa Francisco ficou cinco semanas internado no hospital Gemelli, em Roma. O pontífice deu entrada na unidade de saúde em 14 de fevereiro .

Ele recebeu alta em 23 de março. No domingo (6), Francisco fez a sua primeira aparição pública após retornar ao Vaticano. Ele apareceu durante a tradicional celebração do Angelus, sentado em uma cadeira de rodas e respirando com auxílio de oxigênio.