Universidade de Harvard processa governo Trump em meio a cortes no financiamento

Universidade situada perto de Boston está no topo dos rankings das melhores universidades dos Estados Unidos.

A Universidade de Harvard apresentou uma ação contra o governo do presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , pelos cortes "ilegais" de financiamento anunciados. O congelamento ocorreu após a instituição se recusar a atender a uma lista de demandas da Casa Branca para acabar com o que o governo considera como atos de antissemitismo e políticas de integração.

"As ações dos demandados são ilegais", apontam dirigentes da universidade. Na ação, os advogados da instituição lembram que a tentativa do governo de "coagir e controlar Harvard ignora" os princípios fundamentais contemplados na Primeira Emenda da Constituição e que salvaguardavam a " liberdade acadêmica ".

"Nenhum governo — independentemente do partido que estiver no poder — deve ditar o que as universidades privadas podem ensinar, a quem podem admitir e contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir", destaca a ação.