Um estudante morto e três feridos em ataque com faca em escola na França

Um estudante do Ensino Médio matou um colega de classe e feriu outros três com uma faca nesta quinta-feira (24) em uma escola em Nantes, oeste da França, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

Nos últimos meses, ocorreram vários incidentes envolvendo alunos do Ensino Médio na França que empunhavam facas dentro ou perto de escolas, mas, mesmo assim, os assassinatos no ambiente escolar não são comuns.

No final de março, os ministérios da Educação e do Interior solicitaram "verificações aleatórias nos arredores dos estabelecimentos escolares" até o final do ano letivo, no início de julho.

Em fevereiro de 2023, um estudante do Ensino Médio esfaqueou seu professor com uma faca de cozinha em uma escola particular em Saint-Jean-de-Luz, no sudoeste do país.