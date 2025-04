UE suspende por 90 dias as contramedidas às tarifas americanas, anuncia Von der Leyen

A União Europeia (UE) suspenderá por 90 dias as contramedidas em preparação às tarifas dos Estados Unidos, para dar "uma oportunidade às negociações", anunciou nesta quinta-feira (10) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Se as negociações não forem satisfatórias, nossas contramedidas entrarão em vigor", advertiu na rede X a presidente do braço Executivo da UE.

"Tomamos nota do anúncio do presidente Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações", afirmou Von der Leyen no comunicado.