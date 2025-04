União Europeia diz que está disposta a negociar, mas  que está preparada para responder a tarifas dos EUA

— As tarifas universais anunciadas pelo presidente (Donald) Trump são um golpe severo para a economia global. Lamento profundamente essa escolha — disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

No entanto, ela garantiu que o bloco europeu está "preparado para responder".

— Estamos nos preparando para novas contramedidas para proteger os nossos interesses e os nossos negócios se as negociações falharem — afirmou.

Trump assinou um decreto na quarta-feira para introduzir uma tarifa mínima de 10% sobre todas as importações que entram no país e 20% sobre os produtos procedentes da UE.

No entanto, acrescentou, "há um caminho alternativo":

— Não é tarde demais para abordar as nossas preocupações por meio de negociações.

A UE está comprometida em reduzir as barreiras ao comércio, "não em criá-las", disse, pedindo "que passemos do confronto para a negociação".

Negociar uma saída

Na Alemanha, o vice-chanceler federal, Robert Habeck, apoiou a UE em sua busca por uma solução negociada com Washington.

Em sua reação, Von der Leyen alertou que com as tarifas anunciadas por Trump, "a economia global sofrerá enormemente".

— A incerteza crescerá e desencadeará uma onda de protecionismo. As consequências serão terríveis para milhões de pessoas ao redor do mundo — lamentou.

Em uma mensagem aos cidadãos europeus, Von der Leyen lamentou que "muitos de vocês se sintam decepcionados" com o que chamo de "aliado mais antigo".

Na rede X, o presidente do Conselho Europeu (órgão que representa os países do bloco), António Costa, destacou que, diante dessa realidade, o bloco deve contar com outros aliados comerciais.