UE pede 'maior clareza' dos EUA nas negociações tarifárias

A União Europeia quer "mais clareza" dos Estados Unidos sobre suas prioridades nas negociações comerciais que visam reverter as tarifas de Donald Trump, disse o chefe de economia e comércio do bloco nesta quarta-feira (23).

"Este compromisso obviamente exige clareza de ambos os lados", disse Valdis Dombrovskis, vice-presidente executivo da Comissão Europeia para Assuntos Econômicos e Financeiros, em um evento em Washington, à margem das reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

"No momento, de fato, gostaríamos de mais clareza sobre as expectativas dos Estados Unidos", acrescentou.

Em vez de responder com tarifas sobre produtos dos EUA, "deixamos bem claro que queremos uma solução negociada e apresentamos várias propostas concretas, como comprar mais gás natural liquefeito dos Estados Unidos (...) ou reduzir as tarifas sobre os produtos industriais a zero em ambos os lados", disse ele.