UE cogita adotar tarifas sobre serviços digitais americanos em resposta às tarifas Trump

A União Europeia está "pronta para uma guerra comercial" com os Estados Unidos e prevê "atacar os serviços digitais", em resposta às tarifas anunciadas por Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (3) a porta-voz do governo da França.

A porta-voz expressou uma preocupação particular com o impacto "marcante" que as tarifas americanas terão sobre o vinho e os licores.