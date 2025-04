UE busca resposta equilibrada entre negociação e retaliação às tarifas dos EUA

Em comunicado, a Comissão Europeia saudou a decisão dos países membros do bloco e enfatizou que as medidas "podem ser suspensas a qualquer momento" caso os Estados Unidos aceitem um acordo "justo e equilibrado".

Em março, Trump anunciou tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio e, em seguida, anunciou tarifas de 25% sobre todos os carros fabricados no exterior, medidas que entraram em vigor na semana passada.

A UE não anunciou como pretende responder aos pacotes de tarifas restantes, mas França, Alemanha e Áustria sugeriram atacar as principais empresas de tecnologia dos EUA se as negociações não produzirem resultados.

O objetivo declarado da UE é chegar a um acordo com o governo do presidente Donald Trump para evitar uma guerra comercial total.

Um problema pode ser saber se o bloco está falando com as pessoas certas. Por exemplo, a UE admitiu que o influente assessor comercial de Trump, Peter Navarro, não participou das discussões.

As autoridades em Washington também criticam as normas da UE sobre as plataformas digitais que, segundo elas, tratam as empresas americanas de forma injusta.