Ucrânia relata 'progresso significativo' nas negociações sobre minerais com os EUA

A Ucrânia indicou, nesta quarta-feira (16), que houve progresso nas longas e tensas negociações com os Estados Unidos sobre um acordo relacionado aos minerais estratégicos ucranianos, com o objetivo de garantir maior apoio de Washington a Kiev.

"Nossas equipes técnicas trabalharam exaustivamente juntas no acordo e há um progresso significativo", escreveu a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Svyrydenko, nas redes sociais.

O lado ucraniano "ajustou vários pontos dentro do rascunho do acordo", disse ele, acrescentando que ambas as partes assinariam em breve um "memorando de intenções". O Parlamento ucraniano votará sobre qualquer acordo final, acrescentou.