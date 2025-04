Ucrânia propõe cessar-fogo de pelo menos 30 dias com a Rússia

A Ucrânia afirmou que está pronta para negociar um acordo de paz com a Rússia . Em mensagem publicada na rede social X nesta quarta-feira (30), Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores, propôs um cessar-fogo de "pelo menos 30 dias" na guerra e criticou a postura do governo russo.

Sybiha abriu a possibilidade de um cessar-fogo mais duradouro, de 30 a 90 dias . "A Rússia pode demonstrar a sua genuína prontidão para as negociações de paz concordando com um cessar-fogo real por pelo menos 30 dias. Se a Rússia está pronta para um cessar-fogo de 60 ou 90 dias, nós também estamos", seguiu.

"A Rússia deve parar de falar sobre a sua prontidão para a paz e começar a agir, concordando incondicionalmente com um cessar-fogo real e duradouro. Quando as armas se calarem, as negociações poderão começar — em qualquer formato que traga paz", finalizou.