Túmulo do papa Francisco poderá ser visitado a partir de domingo

Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, onde Francisco escolheu ser enterrado. ANDREAS SOLARO / AFP

O público poderá visitar o túmulo do papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maggiore a partir de domingo (27), um dia após o enterro. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (24), no segundo dia do velório, pelo Vaticano.

A Basílica de Santa Maria Maggiore foi uma escolha pessoal de Francisco, que tinha grande admiração pela Virgem Maria e costumava realizar orações com frequência no local. Ele será o primeiro pontífice a ser sepultado fora do Vaticano desde Leão XIII, em 1903.

Outros sete papas foram enterrados na mesma basílica de Roma. O último foi Clemente IX, em 1669 — há 356 anos.

Em testamento redigido em 2022 (leia na íntegra abaixo), o papa Francisco pediu uma lápide simples e sem ornamentos. "O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus", diz trecho do documento.

Papa Francisco em uma de suas visitas à igreja onde será sepultado. HANDOUT / VATICAN MEDIA / AFP

Despedidas

O velório do papa Francisco começou na quarta-feira (23), na Basílica de São Pedro. O Vaticano confirmou que mais de 50 mil fiéis já visitaram o caixão do Pontífice até a manhã desta quinta-feira.

A visita do público será mantida até sexta-feira (25) à noite, antes de uma cerimônia de Estado que contará com a presença de presidentes como Donald Trump, Javier Milei e Luiz Inácio Lula da Silva, além do rei Felipe VI da Espanha e do secretário-geral da ONU, António Guterres, entre outros. O governo italiano prevê a presença de 150 a 170 delegações estrangeiras no serviço e reforçou a segurança de Roma, o que inclui o fechamento de vias e postos de controle rigorosos.

Testamento do papa Francisco

"Em Nome da Santíssima Trindade. Amém.

Sentindo que se aproxima o ocaso da minha vida terrena e com viva esperança na Vida Eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura.

Sempre confiei a minha vida e o ministério sacerdotal e episcopal à Mãe do Nosso Senhor, Maria Santíssima. Por isso, peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maggiore.

Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário Mariano, onde me dirigia para rezar no início e fim de cada Viagem Apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer-Lhe pelo dócil e materno cuidado.

Peço que o meu túmulo seja preparado no nicho do corredor lateral entre a Capela Paulina (Capela da Salus Populi Romani) e a Capela Sforza desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo.

O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.

As despesas para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei, a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maggiore e para a qual dei instruções apropriadas ao Arcebispo Rolandas Makrickas, Comissário Extraordinário do Cabido da Basílica.

Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte de minha vida eu o ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos.