Trump triplica tarifas sobre pacotes chineses; medida impacta produtos de Shein e Temu

Trump sugeriu que empresas se mudem imediatamente para os Estados Unidos para evitar a aplicação das taxas. SAUL LOEB / AFP

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto na terça-feira (8) que triplica as tarifas sobre os pequenos pacotes enviados da China, de 30% para 90%, um motor do crescimento de gigantes do comércio eletrônico como Shein e Temu. A medida só impacta os pacotes que chegam aos Estados Unidos.

Como parte do aumento de 104% nas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos chineses, o presidente americano também aumentou as taxas sobre os pequenos pacotes, que serão implementadas a partir de 2 de maio, de acordo com o decreto publicado na terça-feira.

Em 2 de abril, Donald Trump assinou um decreto que revogou a isenção tarifária concedida a pacotes com valor máximo de US$ 800 (R$ 4.748) e impôs uma tarifa de 30% sobre o valor declarado, ou um mínimo de US$ 25 (R$ 148).

O presidente havia anunciado inicialmente, no início de fevereiro, o restabelecimento das tarifas sobre essas pequenas remessas, antes de suspender sua decisão para dar tempo ao governo e suas agências para se prepararem.

Trump incentiva transferência de empresas

O presidente Donald Trump disse, nesta quarta-feira (9), para as empresas se mudarem imediatamente para os Estados Unidos para evitar a aplicação das taxas, em plena escalada da guerra comercial com a entrada em vigor de novas taxas.

"Este é um ótimo momento para transferir sua empresa para os Estados Unidos, como a Apple e muitas outras estão fazendo em números recordes", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, prometendo "tarifa zero".

"Não espere, faça isso agora", acrescentou.

Publicação foi feita na manhã desta quarta-feira (9). Reprodução @realDonaldTrump / Truth Social

Embate com a China

A publicação acontece minutos depois de a China anunciar que vai elevar de 34% para 84% tarifa sobre produtos importados dos Estados Unidos a partir de quinta-feira (10), em retaliação às tarifas de 104% impostas a produtos chineses.

A nova tarifa representa alta de 50% sobre os 34% que já haviam sido anunciados pelo governo chinês na semana passada. A medida entrará em vigor a partir da 00h01min (horário local) de quinta-feira (10).