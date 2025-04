Trump sugere que migrante expulso por engano para El Salvador pertence à MS-13

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que o migrante deportado por engano para uma prisão salvadorenha pertence à gangue MS-13, horas antes do prazo para sua repatriação, determinada por uma juíza, expirar.

"Alguém disse que ele é membro da MS-13 e não do Tren de Aragua", disse o presidente americano a repórteres a bordo do Air Force One na noite de domingo.