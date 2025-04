Trump recebe Netanyahu com guerra comercial e Gaza na agenda

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visita a Casa Branca nesta segunda-feira(7) pela segunda vez desde que Donald Trump retornou à presidência dos Estados Unidos no final de janeiro, para discutir as tensões no Oriente Médio e a guerra comercial desencadeada por Washington.

O presidente republicano surpreendeu a comunidade internacional durante seu primeiro encontro presencial com Netanyahu, no início de fevereiro, com sua ideia de os Estados Unidos assumirem o controle da Faixa de Gaza para desenvolver um projeto imobiliário no local.