Trump quer negociar primeiro com aliados como Japão e Coreia do Sul

O presidente Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (8), que conversou com o presidente interino da Coreia do Sul, enquanto um dos seus assessores afirmou que aliados como Seul e Tóquio terão prioridade para levar adiante negociações comerciais.

Por sua vez, o presidente americano afirmou que teve uma "conversa muito boa" com o primeiro-ministro e presidente interino Han Duck-soo, na qual abordou o déficit comercial dos Estados Unidos com seu país, as tarifas aduaneiras, a construção naval, a compra de gás natural liquefeito americano, assim como "pagamentos pela proteção militar muito importante que oferecemos à Coreia do Sul", segundo uma mensagem publicada em sua plataforma Truth Social.