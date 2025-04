Trump prevê grandes cortes em agência que financia infraestruturas na África

Fundada em 2004 durante o governo do presidente George W. Bush, e beneficiária de um apoio bipartidário longevo, a MCC firmou contratos para investimentos dos Estados Unidos em países em desenvolvimento que cumprem com padrões de democracia, abertura econômica e boa governança.

No Senegal, a MCC está implementando uma iniciativa de US$ 600 milhões (R$ 3,4 bilhões, na cotação atual) - que inclui US$ 50 milhões (R$ 284 milhões) do governo senegalês - para aumentar o serviço de eletricidade fora das áreas rurais.