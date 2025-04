Trump elogia presidente chinês e afirma que não vê conflito entre os países para além do comercial

Trump falou com a imprensa na Casa Branca.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não espera um novo aumento de tarifas sobre a China , sinalizando uma possível trégua na escalada da guerra comercial com Pequim, após impor novas tarifas recíprocas sobre o país asiático nesta quarta-feira (9), que somam 125%.

Em coletiva de imprensa no Salão Oval, na Casa Branca, Trump afirmou ter certeza de que será feito "um bom acordo com a China" e que "não imaginava que a suspensão das tarifas teria todo esse impacto".

O presidente dos EUA também afastou a possibilidade de uma escalada para além do campo comercial com a China, afirmando que o presidente chinês, Xi Jinping "é uma das pessoas mais inteligentes do mundo".