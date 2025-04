Trump e Netanyahu afirmam que Israel trabalha em novo acordo para libertar mais reféns israelenses em Gaza

Ambos os líderes se reuniram na Casa Branca para discutir a guerra tarifária iniciada pelo republicano e a situação em Gaza , onde Israel retomou a ofensiva em 18 de março após uma trégua de dois meses com o Hamas.

— Estamos trabalhando agora em outro acordo que esperamos que tenha sucesso, e estamos comprometidos em tirar todos os reféns — disse Netanyahu aos jornalistas no Salão Oval.

— Estamos tentando de todas as formas tirar os reféns. Estamos considerando outro cessar-fogo, vamos ver o que acontece.

Após colapso da trégua

Trump havia deixado a comunidade internacional estupefata durante uma primeira reunião presencial com Netanyahu, no início de fevereiro, ao sugerir que os Estados Unidos tomassem o controle da Faixa de Gaza para desenvolver ali uma “Riviera do Oriente Médio”.