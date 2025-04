Trump diz que os EUA "pressionam muito a Rússia" para acabar com guerra na Ucrânia

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (24) que está pressionando fortemente a Rússia para encerrar o conflito na Ucrânia , horas após um dos piores ataques com mísseis registrados em Kiev nos mais de três anos de guerra.

Essas declarações do republicano parecem ser uma reprimenda ao líder russo, Vladimir Putin, pelo ataque com mísseis e drones lançado por Moscou contra a capital ucraniana horas antes, no qual ao menos 12 pessoas morreram.