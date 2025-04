Trump diz que Harvard é uma 'piada' e não merece recursos federais

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta quarta-feira (16), que a prestigiosa universidade de Harvard é uma "piada" e não deveria receber mais recursos federais, em um novo embate com centros de ensino superior de elite dos Estados Unidos.

Harvard se negou a acatar as exigências do governo Trump, que em represália anunciou o congelamento de 2,2 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 13 bilhões) em recursos federais e ameaçou retirar as vantagens fiscais da instituição. Além disso, exigiu um pedido de desculpas da universidade.