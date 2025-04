Trump diz que está "muito perto" de acordo sobre TikTok nos EUA

Presidente Donald Trump disse que venda poderia entrar no contexto de negociações econômicas com a China.

O presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira (3) que seu governo está "muito perto" de um acordo para encontrar um comprador para o TikTok. A rede social precisa se desfazer do seu proprietário chinês até para sábado (5) para evitar uma proibição nos Estados Unidos.

— Estamos muito perto de um acordo com um grupo muito bom de pessoas — disse Trump, no avião presidencial.

O prazo dado a controladora do TikTok, ByteDance para vender a filial, decorre de uma lei aprovada no ano passado pelo Congresso para impedir que autoridades chinesas usem o aplicativo para espionar americanos.

Trump, que declarou uma guerra comercial ao mundo , ao anunciar tarifas para produtos de 185 países, voltou a colocar o debate sobre o TikTok no contexto de negociações econômicas mais amplas com a China.

— Sobre o TikTok, a China certamente dirá: "Estamos aprovando um acordo, mas o que vocês propõem sobre as tarifas"? — comentou Trump, que anunciou ontem novos impostos de 34% sobre os produtos chineses.

Segundo o jornal The New York Times, a Amazon fez uma oferta de aquisição de última hora pela totalidade do TikTok, que não foi considerada muito séria.