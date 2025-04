Trump diz estar descontente porque os russos 'bombardeiam como loucos' na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, expressou nesta segunda-feira (7) seu descontentamento com os bombardeios russos sobre a Ucrânia, enquanto o seu governo impulsiona conversas para pôr fim ao conflito de mais de três anos.

"Não estou contente com o que acontece" na Ucrânia, declarou o republicano a jornalistas na Casa Branca. Os russos "bombardeiam como loucos neste momento", acrescentou Trump, que disse que ambas as partes estão "mais ou menos perto" de um acordo.

"Assim que estamos nos reunindo com a Rússia, estamos nos reunindo com a Ucrânia, e estamos nos aproximando mais ou menos, mas não estou contente com todo o bombardeio que está acontecendo na última semana", disse. "É algo horrível."