Trump disse estar em sintonia com Israel sobre Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (22) que está em sintonia com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em assuntos como comércio e Irã, após uma conversa telefônica com ele.

"A ligação foi muito boa - estamos do mesmo lado em todas as questões", acrescentou.

Trump disse a jornalistas na segunda-feira que as reuniões com os iranianos tinham corrido bem, mas no mesmo dia, o Irã acusou Israel de tentar "minar" as discussões.