Trump critica China por ter rejeitado entrega de aviões da Boeing

O presidente americano, Donald Trump, criticou Pequim, nesta quinta-feira (24), por ter rejeitado a entrega de aviões novos da Boeing, o que descreveu como um "pequeno exemplo do que a China tem feito durante anos com os Estados Unidos".

Estas declarações deixaram em evidência os transtornos crescentes causados pelas tarifas impostas este mês por Trump, às quais a China respondeu com sobretaxas.

Os encargos americanos atingiram 145% sobre muitos produtos chineses e os Pequim taxam em 125% as importações procedentes dos Estados Unidos.

Nesta quinta, Pequim jogou água fria no aparente otimismo de Trump de alcançar um acordo para reduzir as tarifas, dizendo que as sugestões de diálogos em curso eram "infundadas".