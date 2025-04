Trump critica Brasil e diz que país "ficou rico às custas dos EUA"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou em entrevista à revista Time que o Brasil , entre outros países, " ficou rico" e "sobreviveu" às custas do país norte-americano , em mais uma crítica direta à política comercial internacional que o seu governo afirma estar revertendo com a adoção de tarifas recíprocas .

As novas tarifas atingem diversos parceiros comerciais históricos dos EUA. No caso do Brasil, o impacto direto inclui uma tarifa base de 10% sobre todos os produtos, com exceção de aço e alumínio, que continuarão com alíquota de 25%, conforme anunciado anteriormente pela Casa Branca.