Trump considera processar o The New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (30) que sua equipe jurídica está "analisando atentamente" possíveis ações contra o jornal The New York Times, que ele acredita que pode ser responsável por "interferência ilícita, inclusive nas eleições".

Em sua plataforma Truth Social, Trump criticou duramente a cobertura do The New York Times sobre seu processo contra a Paramount, proprietária da CBS. "É vital que esses mentirosos e golpistas sejam responsabilizados", diz ele.

"Interferência ilícita" ocorre quando um contrato ou relação comercial é intencionalmente comprometido pelas ações de terceiros.

O processo da Paramount se concentra em uma entrevista pré-eleitoral de 2024 no programa "60 Minutes" da CBS com a rival democrata de Trump, Kamala Harris, que, segundo ele, foi editada para remover uma resposta ruim.

Vários veículos de comunicação dos EUA informaram nos últimos dias que a direção da Paramount concordou em chegar a um acordo com Trump.

Ao reportar o possível acordo, veículos como o The New York Times observaram que muitos analistas jurídicos acreditam que o caso de Trump é infundado e provavelmente será rejeitado ou fracassará sob as proteções da liberdade de imprensa.

"O caso que temos contra o 60 Minutes, a CBS e a Paramount é um verdadeiro sucesso", declarou Trump nesta quarta-feira.

"Apesar de tudo (...), o fracassado The New York Times, que publica notícias falsas tanto em seus editoriais quanto em suas entrevistas, alega que as pessoas disseram que o caso não tem fundamento", acrescentou.

"Algo assim nunca foi feito antes: a criação ilegal de uma resposta para um candidato presidencial. Eles devem pagar um preço por isso, e o Times também deve ser responsabilizado por seu provável comportamento ilegal", declarou.