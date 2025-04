Trump assina ordem executiva para reduzir tarifas sobre automóveis importados

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

— Determinei agora que, na medida em que essas tarifas se aplicam ao mesmo item, elas não devem ter efeito cumulativo (ou seja, que "sobreponham-se" umas sobre as outras), porque a alíquota resultante desse empilhamento excede o necessário para alcançar o objetivo da política pública — afirmou Trump.

Por enquanto, peças do Canadá e do México estão isentas de tarifas se estiverem sob o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (USMCA).