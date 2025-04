Trump assina decretos para impulsionar mineração de carvão nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou nesta terça-feira (8) decretos para "potencializar a mineração de carvão" no país para "mais que duplicar" a produção de eletricidade e se manter em dia com a inteligência artificial, que demanda muita energia.

Em março, seu governo anunciou uma onda de retrocessos ambientais para desmantelar as políticas verdes de seu antecessor democrata, Joe Biden, que incluíam limites de carbono para as usinas de energia, padrões de emissões para escapamentos e proteções para as vias fluviais.