Trump anuncia que irá ao funeral do papa Francisco, crítico de suas políticas

O presidente dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (21) em sua rede social que acompanhará o funeral do Papa Francisco, que ocorrerá nos próximos dias .

"Melania e eu iremos ao funeral do papa Francisco, em Roma. Estamos desejando estar lá", postou. Em uma celebração de Páscoa nesta segunda, o presidente estadunidense disse que as bandeiras do país seriam colocadas a meio mastro.