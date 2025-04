Trump afirma não considerar uma pausa nas tarifas

Veículo sugere pausa, depois desmente

Nesta segunda, uma reportagem do veículo norte-americano CNBC, havia informado que Trump considerava pausar as tarifas por 90 dias. Depois, no entanto, disse que exibiu informações não confirmadas. A informação foi retransmitida por vários outros veículos.



— Enquanto estávamos acompanhando as notícias dos movimentos do mercado em tempo real, exibimos informações não confirmadas em um banner. Nossos repórteres rapidamente fizeram uma correção no ar — disse uma porta-voz da emissora.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse logo após as manchetes iniciais aparecerem que as reportagens de uma pausa eram "notícias falsas".