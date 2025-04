Trump acusa Harvard de ser 'antissemita' e uma 'ameaça à democracia'

"Este lugar é um desastre liberal", escreveu Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, reclamando também que estudantes "do mundo todo que querem destruir nosso país" foram admitidos na universidade.

Harvard processou o governo Trump na segunda-feira pelo congelamento do financiamento federal, que ocorreu depois que a instituição se recusou a cumprir uma série de exigências da Casa Branca.

O mandatário critica as universidades, alegando que são focos de protestos progressistas, como no caso das manifestações pró-palestinas no conflito de Gaza.